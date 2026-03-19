L’Avis inaugura la nuova sede, il sindaco di Marsala in visita

L’Avis di Marsala è operativa nella nuova sede di Largo Padre Elia 2, in prossimità della chiesa dell’Itria, con ingresso che si affaccia sul parcheggio di viale Ugo Foscolo, nei locali dell’ex Ufficio Tecnico comunale. Alla riapertura dell’Avis ha voluto essere presente il sindaco Massimo Grillo che, nell’augurare buon lavoro, ha affermato: “Finalmente, riprende un servizio prioritario nel territorio, a beneficio di chi ha vitale bisogno di sangue. La nuova sede è il frutto di un ottimo lavoro di riqualificazione, cui abbiamo contribuito con diversi interventi di manutenzione straordinaria, stante la rilevanza sociale dell’Avis, da sempre in prima linea nel settore del Volontariato”. I locali – assegnati all’Avis nel corso dell’Amministrazione Di Girolamo e successivo atto di ratifica del Consiglio comunale – hanno necessitato di una lunga ristrutturazione, al fine di adeguarli alle normative e ai nuovi protocolli sanitari, ora con più esigenti standard di qualità. Nel ringraziare il sindaco Grillo per la gradita visita, il presidente dell’Avis Luciano Rosas ha auspicato un ulteriore e maggiore sostegno dell’Ente pubblico per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione, dando appuntamento al prossimo mese per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede Avis di Marsala.