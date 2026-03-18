Promesse di lavoro in cambio di voti, udienza rinviata per tre consiglieri comunali marsalesi

E’ stata rinviata al prossimo 1° giugno 2026 l’udienza del processo che riguarda i tre consiglieri comunali di Marsala Pino Ferrantelli, Vanessa Titone, Michele Accardi e la figlia di quest’ultimo Sara, già candidata al Consiglio comunale di Petrosino alle precedenti elezioni. L’accusa è quella di concorso in corruzione per il cui reato la locale Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo i magistrati i tre avrebbero costruito un consenso politico promettendo posti di lavoro. Il processo fa parte di un’indagine più ampia condotta dalla Guardia di Finanza che nel 2024 ha portato anche ad alcune misure cautelari in alcuni comuni trapanesi. Il giudice nella giornata di oggi, 18 marzo, è stato chiamato per rinviare a giudizio gli imputati o stabilire di archiviare le accuse a loro carico ma invece ha deciso di rimandare tutto al 1° di giugno perchè l’udienza verrà assegnata ad altro giudice in quanto l’attuale si è dichiarato incompetente (perchè impegnato in un altro processo “parallelo” che vede imputato l’ex onorevole Papania ed altri politici).