Marsala, torre faro del Molo Colombo pericolante: scatta il divieto di accesso

Nuove misure di sicurezza nel porto di Marsala. Con l’ordinanza n. 5/2026, l’Ufficio circondariale marittimo ha disposto l’interdizione immediata dell’area attorno alla torre faro situata presso la banchina del Molo Colombo, dopo che gli accertamenti tecnici hanno evidenziato un grave stato di corrosione strutturale e un potenziale rischio di crollo. Il provvedimento trae origine dal cedimento della torre faro avvenuto il 19 gennaio scorso. A seguito di quell’episodio, l’Autorità marittima aveva richiesto un sopralluogo urgente per verificare la tenuta strutturale delle torri faro presenti nella stessa area portuale. Dalle verifiche è emerso un quadro preoccupante, con criticità tali da far ritenere pericolosa anche la seconda torre faro collocata presso la medesima banchina del Molo Colombo.

L’ordinanza individua un’area interdetta all’interno di un raggio di 40 metri, in corrispondenza della banchina “Molo Colombo”, con punto di riferimento fissato alle coordinate 37°47’16.7”N e 012°26’09”E. Nello spazio delimitato sarà vietato parcheggiare o sostare con veicoli di qualsiasi tipo, così come accedere o permanere senza autorizzazione dell’Autorità marittima. Sono previste deroghe esclusivamente per il personale della Guardia costiera di Marsala, per le altre forze di polizia impegnate in servizio e per gli operai o tecnici incaricati delle attività di messa in sicurezza e degli interventi autorizzati. Nel testo dell’ordinanza si sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la sicurezza della navigazione e delle attività portuali, oltre che la pubblica incolumità, prevenendo possibili danni a persone, mezzi e ambiente circostante. Per chi non rispetterà i divieti sono previste sanzioni ai sensi del Codice della navigazione e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali. In sostanza, l’area attorno alla torre faro del Molo Colombo resta off limits fino a nuove disposizioni, in attesa degli interventi necessari a mettere in sicurezza una zona ritenuta a rischio nel porto di Marsala.