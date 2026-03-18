Màkari 5: casting a caccia di “chef” per la serie Rai

Prende il via un nuovo casting per Màkari 5, serie trasmessa da Rai Uno, prodotta da Palomar. Si cercano chef tra i 25 e i 60 anni residenti in Provincia di Trapani. Ad organizzare le selezioni è l’agenzia Talè Casting, di Valeria Piraino ed Erika Capizzo, che collabora con la produzione. Il periodo delle riprese sarà tra il 23 e il 27 marzo 2026 in provincia di Trapani. Le candidature devono arrivare entro giovedì 19 marzo 2026 alla mail: casting.generici@gmail.com. Bisogna inviare due foto:

– una in primo piano con sfondo neutro

– una a figura intera con sfondo neutro

– Indicare gli anni di esperienza nel campo della ristorazione