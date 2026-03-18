Diocesi di Trapani: tutte le celebrazioni di San Giuseppe

Domani 19 marzo si celebra la solennità di San Giuseppe una delle feste più sentite nel territorio della Diocesi. Altari, “mnitu” con il rito dei Santi, celebrazioni, peregrinatio nelle case, vampate e processioni sono i segni tradizionali di una devozione popolare ancora molto sentita e radicata. Papa Francesco durante la pandemia, nel 2020, ha dedicato a Giuseppe una lettera apostolica “Patris Corde” indicando nella figura del santo l’immagine di quelle persone comuni che operando con creatività e tenerezza nell’ombra, sono capaci di sostenere e custodire il bene familiare e dell’intera società.

Il pane, simbolo centrale della festa, è protagonista negli altari votivi che, grazie alla dedizione di intere famiglie e di decine e decine di comunità parrocchiali, diventano vere opere d’arte. Ogni forma racconta una storia di devozione: il giglio, la croce, gli attrezzi del falegname, segni che rimandano alla vita del santo falegname, patrono dei lavoratori e custode della famiglia. Altra tradizione molto diffusa è quella dello “mnitu di San Giuseppe” con l’allestimento di un banchetto offerto ai poveri o per richiedere una grazia o la “tuppuliata” della sacra famiglia che come raccontano le scritture fu costretta a fuggire in Egitto da migranti.

In molte comunità inoltre si vive anche la processione con il Simulacro del Santo: in particolare a Trapani si terranno due processioni: una nel centro storico con partenza dalla rettoria di San Giuseppe (Carminello) e un’altra a Casa Santa nella zona di Fontanelle con partenza dalla parrocchia San Giuseppe Rosmini. Qui il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica che precede il momento processionale alle ore 18. Processioni si terranno anche nelle isole Egadi non solo la più famosa a Marettimo ma anche a Favignana e a Levanzo; Ad Alcamo (parrocchia Sant’Oliva), Castellammare del Golfo e Calatafimi. Processioni anche a Misiliscemi di cui san Giuseppe è stato nominato Patrono della nuova cittadina a San Vito Lo Capo e nelle frazioni di Fulgatore e Dattilo.