Udc : “sosteniamo la candidatura di Massimo Grillo a sindaco”. I vertici del partito a Marsala

Adesso c’è l’ufficialità: l’Udc sosterrà la candidatura di Massimo Grrillo a sindaco di Marsala.

Nei giorni scorsi erano circolate voci di presunte divisioni all’interno del partito di Marsala, tanto che per ribadire l’unità del partito è arrivato a Marsala nel pomeriggio di martedì 16 marzo il segretario regionale. Al termine della riunione abbiamo sentito il consigliere Pino Ferrantelli: “Siamo tutti d’accordo nel sostenere il sindaco nella sua corsa verso la riconferma ci ha detto il capogruppo a Sala delle Lapidi -. Assieme alla lista dell’Udc ci saranno altre tre liste: Liberi e due liste civiche, per sostenere Grillo”.

Ecco il testo diffuso dai vertici del partito.

“Nella giornata odierna, il segretario regionale dell’UDC Decio Terrana e il coordinatore provinciale Franco Regina hanno fatto visita a Marsala per esprimere soddisfazione e apprezzamento per l’approvazione, da parte della Giunta municipale, dello schema di regolamento per l’istituzione dei municipi.

Un’iniziativa che si colloca in piena coerenza con i valori fondanti dell’UDC, da sempre orientati al decentramento amministrativo e alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, quale strumento per avvicinare le istituzioni ai cittadini e rafforzare la qualità dei servizi sul territorio.

All’incontro hanno preso parte anche i consiglieri comunali Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo, assessore della Giunta Grillo, la cui azione politica e amministrativa si conferma pienamente inserita in un progetto chiaro, coerente e condiviso. La presenza e il contributo dell’assessore Di Girolamo rappresentano un elemento di solidità e di prospettiva all’interno dell’azione di governo, oltre che un riferimento politico significativo nel percorso di costruzione dell’area moderata in città.

Il confronto odierno ha ulteriormente rafforzato la sintonia tra i livelli istituzionali e politici dell’UDC e l’Amministrazione comunale, confermando una linea comune avviata nei mesi scorsi dal segretaria nazionale del partito Lorenzo Cesa, che guarda con determinazione alle prossime sfide elettorali, nel segno della continuità amministrativa, della responsabilità e della concretezza.

La visita dei vertici regionali e provinciali dell’UDC assume, dunque, un chiaro valore politico: consolidare un’alleanza fondata su programmi, valori e persone, respingendo letture strumentali e ricostruzioni prive di fondamento che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.

Marsala continua così il proprio percorso finalizzato alla riorganizzazione politica amministrativa, con una guida solida e una visione condivisa del futuro”.

Decio Terrana – Coordinatore Regionale UDC Franco Regina – Coordinatore Provinciale UDC Gaspare Di Girolamo – Consigliere ed Assessore Pino Ferrantelli – Consigliere Comunale