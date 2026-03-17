Trapani, scontro tra Fp Cgil e Agenzia delle Entrate: “Esclusi dal confronto, pronti ad azioni legali” ￼

Clima di forte tensione a Trapani tra la Funzione pubblica Cgil e la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Il sindacato denuncia una “grave violazione delle relazioni sindacali” e una sistematica esclusione dai tavoli di confronto e contrattazione, nonostante le ripetute richieste di incontro rimaste, a suo dire, senza risposta. Secondo la Fp Cgil, la direzione provinciale avrebbe scelto “la via del silenzio”, estromettendo di fatto il sindacato dalle trattative. Una decisione che viene interpretata come “una grave compressione dei diritti di rappresentanza e di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Al centro della vicenda ci sarebbe la mancata sottoscrizione, da parte della Fp Cgil, dell’attuale Contratto nazionale di lavoro. Una scelta che il sindacato rivendica come atto di autonomia politico-sindacale, finalizzato proprio alla difesa dei lavoratori. “Secondo la giurisprudenza – sottolinea l’organizzazione – tale decisione non può in alcun modo giustificare l’esclusione dai tavoli di confronto”.

Dura la posizione espressa dal segretario provinciale della Fp Cgil, Andrea Genna, che in una diffida formale inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate e alla Prefetta di Trapani parla di una condotta “irragionevole e lesiva della libertà sindacale garantita dalla Costituzione”. Il sindacato ha quindi intimato all’Amministrazione di ripristinare immediatamente corrette relazioni sindacali. In caso contrario, annuncia il ricorso alle vie legali per tutelare le proprie prerogative e i diritti dei lavoratori rappresentati, oltre a chiedere la repressione di quella che viene definita una condotta antisindacale. La vicenda resta aperta e potrebbe ora approdare in sede giudiziaria, qualora non arrivi un rapido cambio di rotta da parte dell’Ente.