Marsala: auto a fuoco, fiamme invadono la facciata di una palazzina

redazione

Marsala: auto a fuoco, fiamme invadono la facciata di una palazzina

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martedì 17 Marzo 2026 - 11:26

Questa notte, intorno alle 2, una vettura bianca e un ciclomotore ha preso fuoco in via Lilybeo, una traversa di via delle Ninfe, nella vicina via Sibilla, in pieno centro urbano a Marsala. Le fiamme sono arrivate fino alla facciata della palazzina che tuttora è completamente annerita. I residenti, allertati dalle fiamme molto alte, hanno chiamato la Polizia (che sta verificando le eventuali telecamere della zona) e i Vigili del Fuoco che hanno transennato l’area e stanno indagando sulla causa. Non si esclude al momento nessuna matrice.

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