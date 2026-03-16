TrapanIncontra: Davide Rondoni e la figura di San Francesco d’Assisi

Per la rassegna TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole” la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà martedì 17 marzo, alle ore 18, un incontro con Davide Rondoni, poeta e scrittore tra le voci più significative della letteratura italiana contemporanea, già presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il quarto appuntamento della rassegna, dedicato al tema “Ricostruire la pace”, vedrà Rondoni presentare “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo” (Fazi), un’opera in cui l’autore immagina una conversazione diretta con Francesco d’Assisi sui temi più urgenti del nostro tempo. Interverrà Stefania La Via, docente, poetessa e vicedirettrice dell’archivio storico diocesano trapanese.

In un momento storico attraversato da conflitti che infiammano il Mediterraneo e il mondo intero, la figura del Santo della pace assume un significato particolarmente attuale. Cosa direbbe Francesco ai nostri tempi? Come si può ricostruire la pace senza attraversare il dolore? Il titolo stesso del libro accosta due parole apparentemente inconciliabili: ferita e letizia. Eppure è proprio in questa tensione che Rondoni individua il segreto di una pace autentica, non come assenza di conflitto ma come capacità di trasformare il dolore in occasione di rinascita. L’ingresso all’appuntamento in rassegna – a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati – è libero fino a esaurimento posti.