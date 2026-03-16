Scrive Pino Nilo sulla scomparsa dell’avvocato Ignazio Caruso

Intendo manifestare la mia profonda afflizione per scomparsa dell’avvocato Ignazio Caruso; ritengo doveroso rivolgere le condoglianze alla famiglia e ai componenti dell’ Associazione Marsalese per la Storia Patria, che presiedeva. Lo abbiamo conosciuto come “uomo di parte”, nel senso che è stato “dalla parte della sua città”, della quale ha voluto studiare le numerose vicende, ritenendo Mothia- Lilybeo-Marsala come unicum prezioso, ricco di storia e di cultura. Avverto una continuità tra le mie e le sue ricerche: quelle dell’Anpi mirano alla costruzione della memoria storica di un “recente” passato, le sue miravano alla creazione della memoria storica di un passato lontano: doni a questa città, che è sempre presente nella grande Storia e nel nostro cuore.

Giuseppe Nilo, Presidente Emerito della sezione ANPI di Marsala