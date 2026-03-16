La Prefettura di Trapani si veste di Tricolore per il 165 anni dell’Unità d’Italia

Il prossimo 17 marzo, Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, ricorrono i 165 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861, a Torino. Tale momento fondativo, ricordato insieme alla Costituzione, l’Inno e la Bandiera, rinnova l’impegno delle istituzioni alla promozione dei valori civici e dei principi costituzionali che danno forma e sostanza alla nostra Repubblica. Quest’anno la giornata assume un ulteriore rilievo simbolico, in quanto coincide con l’80° anniversario del Tricolore repubblicano, adottato in via provvisoria con il Decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946, n. 1, e successivamente riconosciuto dall’articolo 12 della Costituzione, quale emblema ufficiale della Repubblica Italiana. Nell’occasione, il Palazzo del Governo – sede anche del Libero Consorzio Comunale di Trapani – sarà illuminato con i colori del Tricolore, quale segno di partecipazione istituzionale e di omaggio all’Unità nazionale e alla Bandiera della Repubblica.