L’ippodromo di Marsala su PresaDiretta: diventerà Cittadella dello Sport o grande incompiuta?

Finisce su PresaDiretta – trasmissione che si occupa di inchieste su Rai Tre – la vicenda dell’Ippodromo di Marsala. Il ripristino di una vecchia pista ippica mai utilizzata ufficialmente è costato 800.000 euro di fondi PNRR, a cui si aggiungono 1,7 milioni per la costruzione di strutture sportive: un campo di bocce, due di padel e uno di tennis. Ma tutte opere sono ancora incomplete in contrada Scacciaiazzo, un’area priva di servizi e fornita male anche dai mezzi di trasporto. All’inviato di PresaDiretta giunto a Palazzo VII Aprile, il sindaco Massimo Grillo però ha precisato: “Non è un vero e proprio ippodromo, ma una cittadella dello sport. Il bando permetteva di finanziare aree abbandonate da ristrutturare. La Cittadella dello Sport valorizzerà finalmente questo spazio, e con avvisi pubblici cercheremo gestori privati interessati”. Curiosamente, nel progetto esecutivo l’area è comunque definita “ippodromo”, nonostante le dichiarazioni del primo cittadino e di una Cittadella dello Sport non si è mai parlato nè fuori le mura del Municipio, nè in Consiglio comunale.

“La Cittadella ci permetterà di valorizzare un’area per impianti sportivi”. Ma la zona, si sa, è spesso scarsamente illuminata, mancano i pali della luce, in sostanza, e Grillo dice che ha già fatto come Amministrazione una serie di avvisi pubblici per valorizzare le aree correlate. Ma al momento il timore fondato, non è solo che si tratta di un’opera che non è come doveva essere, ovvero solo un ippodromo – abbastanza inutile rispetto a tutte le opere di cui Marsala ha bisogno – ma anche che non rispettando i tempi previsti, che rimanga una grande incompiuta. La fine dei lavori originariamente fissata per il 17 agosto 2024, infatti, è stata prorogata al 2025, ma siamo a marzo 2026 e dell’opera neppure l’ombra.

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