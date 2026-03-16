A Castelvetrano al via “Al centro della Parola”, si inizia con Tanino Bonifacio

Prende il via sabato, 21 marzo, alle ore 18, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, la Rassegna letteraria “Al centro della Parola”, giunta quest’anno alla seconda edizione e fortemente voluta dal direttore Sandro Petretto. Protagonista del primo incontro, che si svolgerà in uno spazio appositamente allestito al primo piano, sarà Tanino Bonifacio, storico e critico d’arte, curatore di mostre di arte contemporanea, docente e divulgatore dell’arte attraverso la scrittura e la conduzione di trasmissioni televisive nonché ideatore di rassegne culturali tra le quali il “Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Identità e Differenze”. Bonifacio, che ha realizzato numerosi progetti di musealizzazione come il Museo d’arte contemporanea Ludovico Corrao a Gibellina, il Museo del Gattopardo e della Memoria a Santa Margherita di Belìce, presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “La bellezza raccolta. L’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule”.

Il libro analizza in chiave storico-critica le opere d’arte contemporanee presenti nella collezione della Casa Museo Thule di Tommaso Romano a Palermo, raccolta che è un prodigioso accordo linguistico fra creatività contemporanea, moderna e antica.Un racconto di artisti che operano dalla seconda metà del ‘900 fino ad oggi con i molteplici stili dell’arte contemporanea, sempre incline a continui processi evolutivi che rendono difficile cristallizzare il singolo artista all’interno di un’unica poetica o linguaggio iconologico, come ad esempio Fortunato De Pero, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Bruno Caruso, Gianbecchina, Sebastian Matta, Renato Mambor, Enrico Baj e Tano Festa. Nel saggio l’autore affronta anche il tema del collezionismo come fenomeno storico e psicologico nel quale la Casa Museo diventa la narrazione simbolica della vita intima, spirituale e culturale del collezionista e testimone dell’affascinante intreccio tra arte e vita.Il volume contiene la prefazione di Aldo Gerbino e un testo critico di Salvatore Ferlita.Dialogherà con l’autore la giornalista Jana Cardinale. L’evento si realizza in collaborazione con la Libreria “Il Giardino Segreto”.