Luigi Palmeri: “La mia esperienza da dirigente per Marsala e un Piano Urbanistico da rinnovare”. VIDEO

Luigi Palmeri, ingegnere ed ex dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala, si candida al Consiglio comunale con il Movimento 5 Stelle e a sostegno della candidata sindaco Andreana Patti.

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Ingegnere Palmeri, lei è alla prima esperienza politica, perchè ha deciso di candidarsi?

Primo per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della città che versa in condizioni di notevole disagio. C’è stato un grosso calo nell’economia cittadina, ci sono forti segnali di degrado sulla sicurezza e sulla viabilità. Mi sono sentito in dovere di dare il mio contributo personale e professionale per rendere Marsala più vivibile. Ho una buonissima conoscenza del territorio, in qualità di funzionario e dirigente abbiamo progettato strade, scuole, dirigevo i lavori pubblici e sono stato a fianco di tante persone in questi anni.

Lei si candida con il M5S ed ha scelto come candidata sindaco Andreana Patti. Perchè?

Quando ho saputo che si candidava la dottoressa Patti, ho appreso la notizia con grande entusiasmo, perchè abbiamo lavorato assieme ai progetti europei nel 2012-2013 quando è stata nominata consulente del Comune; so che ha grande competenza, conoscenza delle problematiche e buon senso. Questo mi ha convinto di più. Peraltro il progetto progressista della Patti risponde perfettamente ai punti dello Statuto dei 5 Stelle.

Se dovesse approdare a Sala delle Lapidi, di cosa vorrebbe occuparsi?

Ci sono questioni che sono inderogabili: il primo, il Piano Urbanistico Generale che va a sostituire il piano regolatore che è arretrato di almeno 20 anni, non prevede quanto dice la legge regionale sulle aree di degrado, dovrebbe approfondire meglio ad esempio la costituzione delle zone B4 che prevedono l’edilizia degli immobili, le abitazioni e di artigianato di tipo isolato e che a Marsala trova molti estimatori. Secondo, il Piano Opere Pubbliche, tutte le Amministrazioni succedute hanno lavorato su obiettivi specifici ma non si è mai fatta una pianificazione generale, sia per la viabilità che per l’edilizia privata e pubblica. Bisogna cercare di incentivare la manutenzione, preservare quello che abbiamo, anziché lanciarsi in opere pubbliche non necessarie. Tra l’altro il patrimonio comunale ha opere pubbliche in stato di abbandono, come l’ex Mattatoio e il Mercato del Pesce.