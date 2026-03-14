Trapani, l’opposizione ringrazia il gruppo misto: “Determinante per approvare tre mozioni”

I gruppi consiliari di opposizione Amo Trapani, Fratelli d’Italia e Trapani 2028 hanno espresso un ringraziamento pubblico al gruppo consiliare “Gruppo Misto per Trapani”, rappresentato in aula dai consiglieri Franco Briale e Giovanni Carpinteri – che da poco assieme a Mazzeo hanno lasciato la maggioranza – per il senso di responsabilità dimostrato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. Secondo quanto evidenziato dai gruppi di minoranza, la seduta si è svolta in un clima segnato dalla quasi totale assenza della maggioranza. In questo contesto, la presenza del Gruppo Misto per Trapani è risultata determinante per consentire lo svolgimento dei lavori e arrivare alla discussione e all’approvazione di alcune mozioni ritenute importanti per la città.

Tra gli atti approvati spicca la mozione relativa all’applicazione della normativa sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese anche alle società partecipate dal Comune di Trapani. Si tratta di un atto di indirizzo che punta a promuovere modelli di gestione più partecipativi e responsabili, valorizzando il ruolo dei lavoratori all’interno delle società controllate dall’ente pubblico. Nel corso della stessa seduta sono state inoltre approvate altre due mozioni proposte dai gruppi di opposizione. La prima riguarda un atto di indirizzo per la valutazione e l’eventuale attivazione della definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), con l’obiettivo di verificare la possibilità di introdurre strumenti che consentano ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con il Comune attraverso procedure agevolate.

La seconda mozione approvata riguarda invece la valutazione del trasferimento dei crediti comunali inesigibili o di difficile riscossione ad AMCO, sempre in base alle disposizioni previste dalla stessa legge di Bilancio. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della gestione e del recupero dei crediti dell’ente, contribuendo così al rafforzamento della solidità finanziaria del Comune. “L’approvazione di questi atti – sottolineano i gruppi di opposizione – dimostra come, quando prevale il senso delle istituzioni e la volontà di lavorare per il bene della comunità, il Consiglio comunale possa produrre risultati concreti per Trapani e per i suoi cittadini”.