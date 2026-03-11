Trapani: tre consiglieri comunali di maggioranza verso… l’opposizione

I consiglieri comunali trapanesi Alberto Mazzeo, Giovanni Carpinteri e Francesco Briale lasciano la maggioranza. Mazzeo e Carpinteri erano rimasti nel gruppo Trapani Tua – lista che fa capo al deputato e assessore regionale Mimmo Turano – dopo la fuoriuscita di Totò Braschi e dell’assessora Poma nominata da Tranchida pochi mesi fa. Briale invece, sosteneva la maggioranza da indipendente. Pare che i tre, dopo aver preso questa decisione, siano pronti a transitare all’opposizione della Giunta di Giacomo Tranchida. La scelta, comporterà anche ripercussioni nel vicino Consiglio comunale di Erice dove è consigliera la figlia di Mazzeo e che anch’essa potrebbe così transitare all’opposizione della Giunta guidata da Daniela Toscano. Che ci fosse fibrillazione politica in Aula, intorno ad una serie di atti amministrativi da parte di Alberto Mazzeo era evidente; a questo atteggiamento ha aderito anche il collega Carpinteri e meno comprensibile appare la scelta dell’esponente indipendente Briale. Intanto vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime sedute del Consiglio comunale come i tre si comporteranno in direzione delle scelte che riguarderanno le delibere proposte dall’Amministrazione Tranchida.