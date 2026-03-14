Petrosino, il sindaco diffida Enel per terminare in fretta i lavori

Il Comune di Petrosino ha avviato una diffida formale nei confronti di Enel per i cantieri ancora aperti e non completati in alcune strade del territorio comunale. A darne notizia è il sindaco Giacomo Anastasi, che ha disposto l’intervento dell’Ufficio Urbanistica. Il provvedimento riguarda in particolare i cantieri presenti in via La Malfa, via La Torre e contrada Baglio, dove – secondo quanto riferito dall’Amministrazione – i lavori risultano ancora in corso o in stato di abbandono, con conseguenti disagi per i cittadini e per la viabilità. “Fin dall’inizio – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi – siamo stati collaborativi e disponibili, consapevoli dell’importanza di questi interventi finalizzati a migliorare la rete elettrica che porta l’energia nelle case dei nostri cittadini. Il Comune di Petrosino ha fornito il proprio supporto per quanto di competenza”.

Il primo cittadino ha però sottolineato come il protrarsi dei lavori senza una conclusione certa non sia più accettabile. “Il protrarsi ingiustificato dei cantieri e il loro stato di abbandono non è più tollerabile. A tutela della sicurezza dei cittadini e della corretta fruizione della viabilità abbiamo ritenuto necessario intervenire formalmente”, ha spiegato. Con la diffida, Enel è stata formalmente invitata a completare gli interventi e a provvedere al ripristino del manto stradale entro sette giorni, nel rispetto delle convenzioni e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune. “Se sarà necessario – ha aggiunto Anastasi – sono pronto anche a ingaggiare una battaglia legale. Le aziende esterne che intervengono sul nostro territorio per migliorare i servizi ai cittadini sono sempre accolte con rispetto e spirito di collaborazione. Ma pretendiamo che questo rispetto e questo spirito di collaborazione siano reciproci”.

Il sindaco ha infine ribadito che l’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione. “Con questo atto formale sento il dovere di tutelare il nostro patrimonio stradale e, soprattutto, la sicurezza dei miei concittadini. Continueremo a vigilare insieme agli uffici comunali competenti e alla Polizia municipale affinché i lavori vengano completati nei termini indicati. Qualora ciò non avvenisse, non esiteremo a ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’intera comunità”.