Francesca Venuti: “Con i 5 Stelle di Marsala per una città più sicura”. VIDEO

Francesca Venuti, studentessa in ambito alberghiero è candidata in Consiglio comunale in quota Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Andreana Patti.

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Perchè ha scelto di scendere in campo direttamente in una lista?

Perchè credo che a 21 anni sia giusto iniziare ad interessarsi di quello che succede in un’Amministrazione e a mettersi a disposizione della città.

I 5 Stelle sono organici al centrosinistra. Perchè lei ha sposato il progetto della dottoressa Patti?

Andreana Patti è una persona da ammirare, mi piacciono i suoi valori che si sposano con le mie ideologie e perchè credo che oggi una voce femminile possa fare la differenza.

Se dovesse essere eletta, di cosa vorrebbe occuparsi?

Vorrei che si parlasse di sicurezza per la nostra città, per una città più pulita. E vorrei che i giovani abbiano più voce in capitolo, perchè vedo che i miei coetanei si stanno muovendo concretamente.

Come intende proseguire in questi mesi che mancano al voto?

Affacciandomi alla cittadinanza posso ascoltare le richieste della popolazione marsalese. I marsalesi chiedono tanta sicurezza, mi è capitato di parlare con tanti genitori che esprimono preoccupazione quando i loro figli fanno una passeggiata, ma anche una migliore sicurezza stradale, chi si sposta con le proprie vetture su strade inadeguate spesso subisce danni a causa delle buche. Ovviamente ci sono esigenze diverse tra chi vive in centro e chi vive nelle periferie lato sud e lato nord, bisogna ascoltare tutti per non escludere nessuno. Marsala è una città vasta ed è giusto che tutti abbiano le stesse opportunità.