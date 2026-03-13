Custonaci: lavori all’Ufficio Postale di Ugo Foscolo, servizi garantiti da una postazione mobile

L’ufficio postale di Custonaci da martedì 17 marzo sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti ai cittadini. La continuità dei servizi ai clienti sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Ugo Foscolo, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La sede di Custonaci infatti è inserita nell’ambito “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Il restyling dell’ufficio postale di via Ugo Foscolo avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

“Gli interventi in programma nel nostro ufficio postale non sono solo strutturali, ma mirano a migliorare l’accessibilità dei servizi per i cittadini custonacesi. Pur con le temporanee limitazioni dovute ai lavori, riteniamo che l’investimento di Poste Italiane nel nostro territorio rappresenti un’opportunità per rafforzare servizi fondamentali per la comunità, ampliando quelli già disponibili in ufficio postale e trasformandolo così in un vero e proprio hub. Ringrazio l’azienda per la costante collaborazione, anche nell’ambito del protocollo d’intesa che consentirà di realizzare anche un’infrastruttura per la ricarica per veicoli elettrici nella nostra Baia Cornino” – dichiara il sindaco Fabrizio Fonte.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR, nella sede di Custonaci i cittadini avranno a disposizione anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per metà maggio, l’ufficio postale di via Ugo Foscolo tornerà disponibile con i consueti orari di apertura al pubblico.