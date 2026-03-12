Vincenzo Acquaviva: “Con Andreana Patti a sostegno di anziani e fasce deboli”. VIDEO

Vincenzo Acquaviva, assistente sociale, è candidato nella lista Avs a sostegno di Andreana Patti candidata a sindaco.

Lei è candidato per il rinnovo del consiglio comunale di Marsala per la prima volta. Come ha deciso di scendere in campo in prima persona?

“Io sono di Palermo ma vivo e lavoro a Marsala da oltre un decennio. La mia decisione sta nel fatto che in questi anni ho visto la città scadere di livello sempre più. Mi ha convinto la mia lista ma anche la candidata a sindaco. L’entusiasmo che circonda Andreana Patti e la coalizione mi spingono a prevedere che si potranno portare dei miglioramenti alla città”.

Lei se dovesse approdare a Sala delle Lapidi di che cosa vorrebbe occuparsi?

“Per professione mi occupo da diversi anni di sociale e soprattutto di assistenza domiciliare agli anziani. Il mio lavoro mi ha portato a girare per le diverse contrade del marsalese e a toccare con mano le problematiche. Viviamo in una realtà dove l’aumento dell’età media ha comportato nuovi bisogni e occorrono le conseguenti risposte iniziando dall’incrementare i supporti comunali per i soggetti bisognosi”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Parlando con tutto il bacino di utenza che comprende le tante conoscenze che ho acquisito negli anni per la mia attività. Inoltre ascoltando quanti rappresentano le problematiche delle zone dove abitano e vivono”.