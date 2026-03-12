TrapanIncontra: alla Biblioteca Fardelliana il giornalista Lucio Luca

Per la VIII edizione di TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole”, a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, venerdì 13 marzo, alle ore 18, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Lucio Luca, giornalista di Repubblica e scrittore vincitore del Premio Articolo 21 per la libertà di informazione. L’incontro, dedicato al tema “Ricostruire la memoria”, vedrà l’autore presentare “L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani” (Compagnia Editoriale Aliberti), un’opera che affronta una delle pagine più drammatiche e dimenticate della storia italiana: la strage di Alcamo Marina del 1976.

Tra il 26 e il 27 gennaio del 1976 un commando di killer fece irruzione nella casermetta dei carabinieri di Alcamo Marina, in provincia di Trapani, uccidendo l’appuntato Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Da quella strage dimenticata parte un filo nero che collega alcuni dei più oscuri misteri italiani, da Peppino Impastato a Mauro Rostagno, fino a Ilaria Alpi. Lucio Luca, con la determinazione che caratterizza il suo lavoro di inchiesta, ha scavato in archivi e testimonianze per riportare alla luce una verità negata. Il suo lavoro rappresenta un esempio di come la memoria non sia mai data una volta per tutte, ma vada ricostruita, difesa, trasmessa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.