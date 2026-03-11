Renzo Giuliano (M5S): “Impegno per le politiche giovanili a sostegno di Andreana Patti”. VIDEO

Renzo Giuliano, insegnante e avvocato, è candidato nella lista del Movimento 5 Stelle al rinnovo del consiglio comunale di Marsala a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Perché ha deciso di candidarsi in quella che sarà la sua prima esperienza elettorale?

“Intanto a sostegno di Andreana Patti per creare opportunità per i più giovani, perché per il mio lavoro di professore sono sempre in contatto delle loro generazioni. Molte sfide ci attendono per il futuro e lo stesso non viene atteso, piuttosto dobbiamo prepararci noi ad affrontarlo perché è lì che siamo tutti proiettati”.

Lei sta cercando di svolgere la campagna elettorale che il suo Movimento e il centro sinistra sta cercando di eleggere: a sostegno di Andreana Patti candidata a sindaco di Marsala. Ma lei naturalmente sta lavorando per essere eletto a Palazzo VII Aprile come consigliere comunale, dove porterà il programma che lei stesso ha contribuito a preparare. Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Non ho un bacino elettorale di mio riferimento. Però parlo con tutti a cominciare dai miei studenti dai colleghi, ma soprattutto ascolto. Tematiche e rivendicazioni di ogni tipo e risposte che la gente attende dalla politica e dall’amministrazione del comune di Marsala da tanto tempo. Spesso mi concentro sulle tematiche che arrivano dalle decine di contrade sulle quali si estende Marsala. Ogni zona della città mi racconta delle loro esigenze. Se dovessi essere eletto mi concentrerò nel cercare soluzioni assieme agli altri colleghi e soprattutto a sostegno della sindaca Andreana Patti che sono certo riusciremo tutti assieme a Portare a Palazzo del Municipio”