Paceco, si dimette la presidente del Consiglio: maggioranza alle prese con nuovi equilibri

Scosse nella maggioranza che governa il Comune di Paceco. La presidente del Consiglio comunale Maria Basiricò ha rassegnato le dimissioni dalla seconda carica istituzionale della città, aprendo una nuova fase politica all’interno dell’assemblea civica. La decisione è maturata mercoledì 4 marzo e, sebbene Basiricò abbia scelto di lasciare la presidenza, manterrà il proprio ruolo di consigliera comunale. Il passo indietro arriva in un momento delicato per la maggioranza che sostiene il sindaco Aldo Grammatico. Secondo quanto emerge dagli ambienti politici locali, la scelta non sarebbe legata a fratture improvvise, ma piuttosto al rispetto di equilibri e intese politiche siglate negli anni passati, quando venne costruita l’alleanza elettorale che portò alla vittoria dell’attuale amministrazione.

Quella coalizione, composta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insieme ad alcune realtà civiche, avrebbe infatti previsto fin dall’inizio una sorta di staffetta nella guida del Consiglio comunale. Le dimissioni della presidente sembrano quindi inserirsi proprio in questa logica di avvicendamento istituzionale. Resta tuttavia da chiarire il prossimo passaggio formale. Al momento non è stato ancora fissato il calendario della seduta in cui il Consiglio comunale dovrà eleggere il nuovo presidente, né circolano indicazioni ufficiali sul nome destinato a raccogliere il testimone. Nel frattempo, la politica pacecota osserva con attenzione le mosse dei gruppi consiliari. La partita per la successione alla presidenza potrebbe infatti diventare il primo vero banco di prova per verificare la tenuta degli equilibri interni alla maggioranza che sostiene l’amministrazione Grammatico.