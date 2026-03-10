Sistemazione al manto, il mercato del contadino di Trapani si sposta

Con un decreto sindacale (il n. 11 del 5/3/2026), in considerazione del perdurare dei lavori di recupero e sistemazione dell’area comunale denominata “ex giardino d’inverno”, a Trapani sono state accertate alcune criticità in ordine alla viabilità ed alle condizioni meteo evidenziate anche dalla cittadinanza nell’area antistante il cimitero comunale – sita sul Lungomare Dante Alighieri -, dove il mercato con analogo provvedimento del Sindaco era stato spostato dal 20 settembre scorso, su proposta dell’Amministrazione Comunale condivisa dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e FederAgri, il tradizionale “mercato del contadino” a far data da sabato 14 marzo, si sposterà temporaneamente nello spiazzo antistante l’Istituto Comprensivo “Giangiacomo Ciaccio Montalto”, sito in Via Tunisi, fino alla data di ultimazione dei lavori su menzionati prevista per il 30 giugno 2026.