Sopralluogo di Europa Verde tra i rifiuti delle periferie di Marsala. Nuccio: “Porterò la questione in Consiglio”

Le sciare di Marsala sono tra i paesaggi più straordinari del territorio, ma restano spesso abbandonate nel degrado e l’incuria. Distese di roccia affiorante dove cresce vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea, con palma nana, cisto, ginestra, timo convivono tristemente con micro-discariche a cielo aperto che ne mortificano l’immagine, lasciando interdetti i residenti – che da anni denunciano la situazione – e quei turisti che attraversano questo ambiente unico nel suo genere, soprattutto tedeschi, inglesi, fotografi e naturalisti.

A raccogliere la segnalazione degli abitanti del posto è stato il consigliere comunale di AVS Daniele Nuccio che ha effettuato un sopralluogo diretto per verificare lo stato dei luoghi. Quello che ha trovato conferma ciò che i residenti denunciano da tempo: rifiuti abbandonati lungo un percorso che meriterebbe ben altra cura. “E’ un problema annoso, che deve urgentemente entrare nell’agenda politica, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali competenti a trovare soluzioni strutturali e durature”, sottolinea il consigliere Nuccio, anticipando che intende portare la questione all’attenzione del massimo consesso cittadino.

Il Circolo Europa Verde di Marsala, a sua volta, ribadisce che “basta davvero poco per invertire la rotta: una pulizia straordinaria dell’area, l’installazione di telecamere di sorveglianza, una segnaletica leggera e rispettosa del contesto, la sistemazione del fondo stradale senza ricorrere a cemento o asfalto. Un intervento semplice, non invasivo, che potrebbe trasformare questo percorso in una passeggiata accessibile e godibile da tutti, valorizzando un patrimonio naturale unico. Questo è l’impegno che chiediamo all’Amministrazione comunale. E nel frattempo, invitiamo chiunque voglia contribuire a segnalare rifiuti abbandonati o discariche abusive scrivendo a: circoloeuropaverdemarsala@gmail.com.Il presente è rinnovabile. Iniziamo da qui”.