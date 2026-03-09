A Petrosino il Gal Pesca per formare gli operatori sulla certificazione per i lidi balneari

Si è svolta giovedì scorso, presso l’Aula consiliare, l’ultima tappa del percorso di formazione dedicato alla certificazione delle spiagge secondo la norma UNI 11911, promosso dal GAL Pesca Trapanese nell’ambito del Piano di Capacity Building, in collaborazione con Accademia Eraclitea e Kepos Group. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita per il territorio di Petrosino, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi balneari e preparare il sistema locale alle nuove sfide del turismo costiero. La mattina è stata dedicata alla formazione dei dipendenti comunali e dei referenti istituzionali dei Comuni costieri, con approfondimenti sugli standard europei per la gestione delle spiagge e sui requisiti necessari per la realizzazione di lidi certificati, in grado di garantire qualità, sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Nel pomeriggio, invece, l’incontro formativo è stato rivolto ai gestori dei lidi e agli operatori balneari che hanno approfondito procedure e modelli organizzativi necessari per ottenere la certificazione UNI 11911. “L’iniziativa è stata un’importante occasione di confronto in vista delle future gare europee per le concessioni demaniali marittime previste dal 2027, fornendo agli operatori strumenti utili per affrontare i cambiamenti del settore – dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonella Pipitone – . Petrosino intende investire nella qualità, nella sostenibilità e nella valorizzzazione del proprio patrimonio costiero, puntando su formazione, innovazione e collaborazione tra istituzioni e operatori del territorio”.

