Al Museo Lilibeo si ricorda l’impegno di Sebastiano Tusa nella Giornata dei Beni culturali

In occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione siciliana, il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala dedica alla memoria di Sebastiano Tusa un evento culturale che celebra l’impegno da lui profuso nella ricerca e reso tangibile a Marsala dagli importanti rinvenimenti marini esposti nel Museo Lilibeo: la Nave tardoromana ‘Marausa 1’ e il Rostro punico ‘Egadi 13’. L’evento, dal titolo “Giornata per i Beni culturali siciliani in memoria di Sebastiano Tusa – il Museo Lilibeo racconta il Suo impegno”, si svolgerà martedì 10 marzo, a partire dalle ore 17.00, nella sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ e sarà articolato in una serie di interventi:

– Anna Occhipinti, Direttrice del Parco – L’intitolazione della Sala ‘Marausa 1’ a Sebastiano Tusa,

– Ennio Turco, Soprintendente del Mare ad interim – L’istituzione della Soprintendenza del Mare: la visione innovativa di un archeologo lungimirante,

– Patrizia Valeria Li Vigni Tusa, Presidente Fondazione S. Tusa – La Nave tardoromana di Marausa. Un grande progetto di Sebastiano Tusa,

– Roberto La Rocca, Archeologo Soprintendenza Mare – La Battaglia delle Egadi (10 marzo 241 a.C.) tra strategia antica e ricerca contemporanea: un esempio di visione e perseveranza nel ricordo di Sebastiano Tusa.

– Rossana De Simone, Ricercatrice Università degli Studi di Enna ‘Kore’ – Cartagine alla guerra: i rostri punici della Battaglia delle Egadi.

Come afferma la direttrice Anna Occhipinti “… il segno indelebile dell’impegno e della passione di Sebastiano Tusa è evidente nel percorso museale dedicato al mare, di cui l’illustre archeologo si è occupato a più riprese con consigli mirati, con l’assegnazione del rostro punico ‘Egadi 13’ e la musealizzazione del relitto tardo romano di Marausa. Oggi vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, che si è conclamata nella intitolazione della sala in cui la ‘Marausa 1’ è stata esposta nel rispetto del suo progetto scientifico”. “Ancora una volta – ribadisce l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – si rivela fruttuosa la collaborazione tra gli Enti preposti alla tutela e alla valorizzazione, il Parco di Lilibeo e la Soprintendenza del Mare, ai fini della conoscenza del patrimonio condiviso, auspicata e perseguita con convinzione dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, che ho l’onore di dirigere”. Il 10 marzo il Parco e il Museo di Lilibeo-Marsala, come tutti i luoghi della cultura regionali, saranno aperti gratuitamente al pubblico nei consueti orari di visita: Museo: 9.00 – 19.30 (ultimo accesso 18.30); Parco di Capo Boeo: 9.00 – 17.00 (ultimo accesso 16.00).