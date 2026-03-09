Marsala: Flavio Coppola nuovo presidente della Commissione Politiche Sociali

Il consigliere comunale Flavio Coppola è stato nominato presidente della Commissione “Politiche sociali e sanitarie”. Prende il posto di Nicola Fici, dimessosi dal massimo consesso civico due settimane fa.

Pur in prossimità della scadenza del mandato, Coppola ha dichiarato di volersi impegnare a lavorare con dedizione e professionalità per portare avanti le attività della commissione.

Dopo qualche mese di stop, il prossimo lunedì la commissione si riunirà per stilare un programma di lavoro. In attesa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del bilancio di previsione, su cui saranno invitati a riferire il sindaco Massimo Grillo e il dirigente Quartararo, la Commissione intende riprendere la trattazione di alcuni importanti argomenti, tra cui: Asacom, verifica dell’attuazione degli indirizzi previsti dal regolamento di assistenza sociale, audizione del garante delle persone con disabilità.

“Pur con la consapevolezza della scadenza imminente del mandato, sono determinato a lavorare con impegno e dedizione per portare avanti le attività della commissione e rispondere alle esigenze dei cittadini”, ha dichiarato Flavio Coppola.