Il Madagascar Circus in visita alla Pediatria di Marsala

Un momento di gioia e leggerezza ha animato ieri il reparto di pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala grazie agli artisti del Madagascar Circus, attualmente in città con i propri spettacoli fino a domenica 15 marzo. Gli artisti del circo hanno portato una parte del loro spettacolo direttamente tra le corsie del reparto pediatrico, regalando ai piccoli pazienti momenti di divertimento e spensieratezza. Tra numeri, gag e animazione, i bambini ricoverati hanno potuto assistere a un breve show pensato appositamente per loro, trasformando per qualche minuto l’atmosfera dell’ospedale in quella di un piccolo palcoscenico circense. L’iniziativa rientra in una tradizione che il Madagascar Circus porta avanti in ogni città in cui fa tappa. Quando possibile, infatti, gli artisti organizzano spettacoli all’interno degli ospedali per far sorridere quei bambini che, a causa delle cure o della degenza, non possono partecipare agli spettacoli sotto il tendone. Un gesto di solidarietà e vicinanza che ha coinvolto non solo i piccoli pazienti ma anche il personale sanitario e i familiari presenti, contribuendo a rendere la mattinata più serena per tutti.