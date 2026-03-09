Claudio Casisa a Marsala: “inconcludente” forse, ma speciale sì

“Inconcludente” che non significa affatto non completo, non risolto, ma essere come “uno scarto in più, decisivo” speciale, nell’attesa e nella speranza che il mondo cambi e come per magia si allinei ai suoi pensieri, che appaiono normali e.. necessari. Claudio Casisa in ben tre spettacoli al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” riscuote un meritato successo di pubblico facendo letteralmente sbellicare dalle risate, ma anche riuscendo a porre più di uno spunto di riflessione. Un monologo divertentissimo che passa in rassegna vizi e costumi, usi ed abusi, in cui lo spettatore viene catapultato a riconoscere se stesso tra i testi e sotto testi che il Casisa mette in scena con sagacia, Verve, in un“’Oasis” di risate intelligenti. Questa non era per tutti, ma era per sottolineare che Claudio canta anche e lo fa anche bene, anche con l’autotune. Insomma, il ritorno a Marsala dopo i sold out di qualche anno fa come Soldi Spicci, conferma il talento di Casisa che da solista, è meno caricaturale e più vicino ai tempi della stand up comedy, risultando efficace nel bilanciare risate e pensieri che inevitabilmente non possono non venire in mente allo spettatore più attento. Un successo, più che meritato.

[ Marco Messineo ]