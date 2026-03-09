In tre città trapanesi la colletta alimentare dei volontari

Lo scorso 7 marzo, a Marsala è avvenuta la Colletta Alimentare del Banco Opere di Carità gestita dall’Associazione Volontariato e Protezione Civile di Marsala Odv. I volontari sono stati presenti in diversi supermercati di Marsala, Vita e Salemi presente alla manifestazione di raccolta il responsabile dell’associazione Giorgio Arena e hanno preso parte Giusy Piccione già assessore alle politiche sociali e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano unico componente dell’Amministrazione che si è interessato alla manifestazione stessa, più numerosi volontari. Le famiglie che hanno bisogno di un aiuto alimentare possono rivolgersi presso la sede dell’associazione stessa in via Trapani n. 17, ex scuola Cannata (cel. 388-9588281).