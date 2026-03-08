A Marsala i Campionati Studenteschi provinciali di Scacchi, tutti i vincitori. VIDEO

Ben 52 squadre in rappresentanza di scuole di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la Provincia di Trapani, si sono incontrate mercoledì 4 marzo alla palestra del plesso “Asta” di Marsala per una vera festa dello sport: la fase provinciale dei Campionati studenteschi di scacchi, competizione promossa dalla delegazione provinciale della Federazione Scacchistica Italiana, guidata da Domenico Buffa, con il supporto della Lylibetana Scacchi e con il patrocinio del Comune di Marsala. L’altissimo numero di partecipanti, che ha superato quello dello scorso anno, ha permesso di trasformare la competizione in un avvincente momento d’incontro di ragazze e ragazzi uniti dalla passione per le 64 caselle.

Per la primaria maschile, prima classificata è stata una delle squadre schierate dall’Istituto comprensivo Cavour – Mazzini di Marsala che mantiene il titolo già conquistato lo scorso anno. Secondo il Boscarino – Castiglione di Mazara del Vallo e terzo il Garibaldi – Pipitone di Marsala. Il primo posto nel femminile è andato alla squadra dell’Istituto comprensivo Boscarino – Castiglione, seguito dalla squadra dell’Istituto comprensivo Sturzo Asta di Marsala. Ottima la prestazione del Cavour – Mazzini che conquista il primo gradino del podio anche nella categoria dedicata alla secondaria di primo grado, sia nel maschile che nel femminile. Seconde, in entrambe le categorie, due squadre del Borsellino – Ajello e terzi ancora alunni del Cavour – Mazzini.

Nella categoria Allievi, la vetta della classifica è stata ancora in mano ai Lilybetani grazie alla vittoria del Liceo scientifico P. Ruggieri. Secondo posto ancora marsalese con l’Istituto Garibaldi, mentre il terzo è stato conquistato dal Leonardo da Vinci di Trapani. Tutto marsalese i podio degli Juniores con il Ruggieri di Marsala sul gradino più alto, seguito dal Pascasino – Giovanni XXIII, secondo, e dall’Istituto Abele Damiani, terzo classificato. I Campionati provinciali studenteschi sono stati arbitrati da Michele Colicchia, Domenico Buffa, Giovanni Buffa e Nino Profera. Alla manifestazione sono intervenuti la vicaria dell’Istituto comprensivo Sturzo Asta Antonella La Francesca, gli assessori comunali Ignazio Bilardello e Manlio Canova e il consigliere comunale Piero Cavasino. Da tutti loro il plauso per la riuscita della manifestazione, ormai divenata un appuntamento irrinunciabile per tanti giovani, sotto il segno di uno sport che unisce competizione e voglia di stare insieme. I primi tre classificati di ogni categoria hanno guadagnato l’accesso alla fase regionale che quest’anno si svolgerà sempre a Marsala il 23 aprile.