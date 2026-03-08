Ciclone Harry, 19 le attività ammesse ai ristori tra Marsala e Petrosino

L’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato l’elenco delle istanze ammesse al sostegno per i danni causati dal ciclone Harry. Interessate sono le imprese economiche e produttive che hanno subito perdite significative e sospensioni dell’attività per gli eventi meteo avversi dello scorso gennaio 2026. Delle istanze presentate alla Regione, 17 attività marsalesi – dislocate nei versanti nord e sud – sono state ammesse al sostegno nel limite massimo di 20 mila euro, finalizzato, a pena di revoca, all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive. Per Petrosino invece, riconosciuti ristori all’Associazione Sportiva Club Nautico Imbarcadero e a Mi.Ka. Società a Responsabilità Limitata Semplificata. Nei giorni delle mareggiate infatti, il litorale petrosileno, soprattutto la cosa che da Tonnarella giunge fino al Biscione, è stata duramente colpita, con detriti, alghe e sabbia finita in strada. L’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Anastasi ha provveduto nell’immediato a chiudere la strada e in poche ore a ripulirla dall’invasione di alghe che rendeva la carreggiata del litorale impraticabile. Per quanto riguarda Marsala invece, sono state ammesse al sostegno dal Ciclone Harry, diverse attività, tra cui per il Lungomare Boeo, il Circolo Velico, il Baglio dei Mille ed altre attività balneari e immobiliari; il Covo della Saracena, il Signorino, Stella d’Oro, ed altre attività nel campo dell’ittica e del Nautico che risiedono nel versante sud; nel versante nord della città, ammessi la Lega Navale, i Lupi di Mare, le società dell’Isola Longa e delle Saline Ettore Infersa, nonchè della Sosalt, ed ancora associazioni come Stella d’Oro e Mothia Società Sportiva Dilettantistica.

Per quanto concerne le saline trapanesi, l’onorevole pentastellata Cristina Ciminnisi ha così commentato: “Oggi registriamo un passo nella direzione giusta e per questo ringrazio il Governo regionale per aver corretto una scelta che avrebbe penalizzato un comparto storico della nostra provincia e centinaia di lavoratori. Si tratta di un passaggio importante, che recepisce finalmente le segnalazioni arrivate dal territorio e consente di avviare il percorso necessario per gli interventi di ripristino e tutela – continua Ciminnisi –. Desidero esprimere un particolare ringraziamento al presidente della III Commissione ARS, Gaspare Vitrano, e al Governo regionale, per avere accolto le istanze che ho portato avanti in queste settimane a tutela del territorio”.