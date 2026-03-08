Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Inizia senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz inizia al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti nel circuito ATP il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto 6-2, 6-3. Al terzo turno, il numero 1 del mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), avanzato senza giocare per il forfait dell’argentino Juan Manuel Cerundolo (infortunio alla gamba sinistra).Novak Djokovic torna a vincere una partita a Indian Wells, ma il cinque volte campione e numero 3 del mondo ha faticato anche più del dovuto, superando il polacco Kamil Majchrzak (n.57) col punteggio di 4-6, 6-1, 6-2. A 38 anni e 8 mesi, Djokovic si aggiudica la 419esima vittoria nei Masters 1000, e diventa il secondo giocatore più anziano a raggiungere il terzo turno nel torneo californiano. Tra lui e la qualificazione agli ottavi si frappone ora lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72).Più complesso l’esordio di Joao Fonseca. Il brasiliano, accompagnato da un tifo da stadio di calcio, ha salvato due match point prima di completare la rimonta contro il numero 16 del mondo, Karen Khachanov, sconfitto 4-6, 7-6(7), 6-4. Ha così firmato la sua sesta vittoria contro un Top 20 ed è diventato, a 19 anni, il secondo giocatore più giovane a raggiungere il terzo turno di Indian Wells in questo decennio, dietro solo a Carlos Alcaraz che ci riuscì a 18 anni nel 2022. Fuori Luciano Darderi, battuto al debutto per 4-6, 6-2, 6-4 dall’australiano RinkyHijikata, n.117 del ranking, che al primo turno aveva fermatoFrancesco Maestrelli (n.114 ATP), pure lui qualificato. Tra le altre principali teste di serie, avanzano Alex De Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik e Daniil Medvedev.In campo femminile, esordio vincente ma non senza complicazioni per Elena Rybakina ed Iga Swiatek, principali favorite della parte bassa del tabellone. Nel match che ha aperto il programma sul Centrale la 27enne kazaka, n.3 del ranking e del seeding, si è imposta per 7-6(5), 2-6, 6-2, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, sulla statunitense Hailey Baptiste, n.43 WTA. Anche Swiatek, n.2 del ranking e del seeding, ha fatto più fatica del previsto per battere 6-0, 7-6(2), in un’ora e 38 minuti, l’altra statunitense Kayla Day, n.187 WTA, proveniente dalle qualificazioni.L’ex numero uno del mondo, che ha commesso ben 7 doppi falli, ha dovuto recuperare da 1-5 nel secondo parziale prima di aggiudicarselo piuttosto nettamente al tie-break per 7 punti a 2. Stasera alle 21 torna in campo Jasmine Paolini, che affronterà per un posto agli ottavi di finale l’australiana Alja Tomljanovic, n.85 WTA. L’azzurra ha vinto in due set l’unico precedente con la 32enne di origini croate, al secondo turno del Roland Garros 2025, sulla terra.

– foto Image –

(ITALPRESS).