Gasperini “Le gare determinanti saranno a maggio, con Totti normale cena”

“Saranno due settimane non decisive, ma l’importante è restare dentro perchè le gare determinanti saranno a maggio”, ha detto a proposito della corsa Champions che vede la Roma al quarto posto a +3 sul Como e a +4 sulla Juventus. Domani non ci sarà Wesley, squalificato. Una delle possibili opzioni è Rensch, reduce da una buona gara con i bianconeri: “Ha fatto molto bene, peraltro arrivava da un periodo di poco impiego, anche a causa di un infortunio. Nel finale ha pagato un pò di crampi ma è normale. A sinistra possono giocare lui, Tsimikas, Celik o Ghilardi”, ha aggiunto Gasperini, che in avanti ha parecchie defezioni. “Dovbyk è fermo da tanti mesi, se va bene rientrerà a fine aprile o inizio maggio. Non possiamo continuare a metterlo nella lista degli assenti, così come Ferguson, che probabilmente si opererà alla caviglia e finirà in anticipo la stagione. Dybala e Soulè sono fuori, ma ci sono Malen, Vaz, Venturino, Pellegrini, Zaragoza. Abbiamo recuperato anche El Shaarawy. Abbiamo i numeri per continuare a giocare come fatto finora”.

Tanti però i problemi in infermeria: “Sarebbe presuntuoso parlare di medicina. Non ho competenze rispetto ai medici, che sono professionisti – ha tagliato corto Gasperini -. Quest’anno si sono dovuti confrontare con casi limite. Ferguson ha avuto grosse difficoltà iniziali a recuperare, poi ha avuto un ottimo periodo a dicembre e infine c’è stata una ricaduta. Poi c’è stato il caso Angelino, quindi le situazioni di Bailey, Dovbyk e ora Dybala. Sono casi non frequenti nel calcio, perchè non sono infortuni muscolari. Dover rinunciare per tanto tempo a questi giocatori è pesante, ma nonostante questo continuiamo ad andare avanti con tutti i migliori propositi”.

Il tecnico giallorosso è poi tornato sull’incontro con Totti, che potrebbe tornare in società. “E’ stata una cena normalissima, abbiamo solo parlato di calcio. Francesco, come tutti i grandi campioni, ha misure e angolazioni dirette e alte quando si parla di giocatori e squadra. E’ stato piacevole per me. Ma non sono nella condizione di proporre dei ruoli – ha risposto a chi chiedeva se si fosse parlato del possibile incarico che potrebbe ricoprire l’ex capitano -. Non mi ero mai incontrato con lui e il suo ritorno non è un argomento che ho tirato fuori io”.



