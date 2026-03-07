C’è il circo a Marsala, l’amministrazione fa spostare provvisoriamente il mercatino

Marsala ospita fino al prossimo 15 marzo il “Circo Madagascar”. Gli spettacoli, da ieri, si svolgono nell’area attrezzata compresa tra le vie Degli Atleti e Della Gioventù, la stessa dove opera il “Mercatino Settimanale”. Questo, pertanto, come deliberato dalla Giunta Municipale, sarà momentaneamente trasferito – per la sola giornata di martedì prossimo, 10 marzo – in altri spazi pubblici limitrofi.

In particolare, gli operatori del mercatino occuperanno le rispettive postazioni in Viale Olimpia, nell’area di parcheggio adiacente la Tribuna Stadio, in via Degli Atleti (area prospiciente Curva Stadio) e in Via Della Gioventù (tratto adiacente il PalaSport). Di conseguenza, nella suddetta giornata di svolgimento del Mercatino la circolazione veicolare nella zona interessata sarà temporaneamente soggetta a divieti di transito e sosta.