Assud ti assume! Opportunità di lavoro nella catena di cucina meridionale

La rinomata catena Assud, leader nella valorizzazione della cucina meridionale italiana, lancia una ricerca di personale per la stagione estiva 2026. Nata nel 2013 a Marsala come piccola osteria nel centro storico, Assud ha conquistato cuori e palati con la sua passione per sapori autentici: dalle arancine gourmet di Cibo da Strada a Marsala, alla pizza trapanese di Assud Santamarina a Palermo, passando per il punto di piazza San Francesco a Marsala, fino allo street food siciliano al Mercato di Mezzo a Bologna e al Mulino di Scauri a Pantelleria.

Profili ricercati

Chef o capopartecipa e personale di sala a Marsala.

a Marsala. Personale di sala a Palermo: accogliere clienti con il calore del Sud, in un locale che fonde tradizione e innovazione.

a Palermo: accogliere clienti con il calore del Sud, in un locale che fonde tradizione e innovazione. Addetto vendita al banco a Bologna: portare il gusto isolano nel cuore emiliano.

a Bologna: portare il gusto isolano nel cuore emiliano. Addetto alle pulizie a Pantelleria: mantenere impeccabili spazi unici, tra tramonti mozzafiato e natura incontaminata.

Assud non è un semplice format, ma un’idea che unisce pizza, cibo di strada, cucina di mare e vini selezionati, rispettando radici meridionali mentre guarda al futuro.

Perché scegliere Assud?

Immagina di lavorare in una “famiglia” che esporta l’essenza siciliana da Trapani a Bologna: tradizione autentica, materie prime d’eccellenza e un viaggio sensoriale quotidiano. Con sedi stabili in Sicilia e collaborazioni nazionali, Assud forma talenti pronti a brillare nel settore ristorativo. L’estate 2026 sarà epica, tra mare, sapori e crescita professionale!

Invia curriculum e info a info@assud.eu. Non perdere questa chance, Assud ti assume per rendere indimenticabile l’estate!