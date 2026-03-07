Amministrative, Rinascita Campobellese definisce la linea politica e punta sulle nuove generazioni

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea di Rinascita Campobellese, alla presenza del candidato sindaco Daniele Mangiaracina e dei candidati al Consiglio Comunale, nel corso della quale è stata definita la linea politica e programmatica della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di condivisione, durante il quale è stata ribadita la volontà di costruire un progetto politico fondato sul cambiamento e sulla discontinuità rispetto all’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione. Obiettivo della coalizione è quello di aprire una nuova fase per la comunità campobellese, basata su una visione amministrativa capace di coniugare rinnovamento, partecipazione e attenzione concreta ai bisogni del territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato, inoltre, sottolineato il valore della partecipazione civica come elemento centrale del progetto politico. La coalizione conferma la propria apertura al confronto e alla collaborazione con movimenti civici, realtà associative, forze sociali e con tutti i cittadini che desiderano contribuire alla costruzione di un percorso amministrativo nuovo, trasparente e condiviso.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle nuove generazioni. Per Rinascita Campobellese i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della città e devono poter essere protagonisti attivi della vita pubblica e delle scelte amministrative che riguardano il territorio.

Il percorso avviato dalla coalizione si propone di costruire un progetto politico inclusivo, capace di coinvolgere energie nuove e valorizzare le competenze presenti nella comunità. Un progetto che mette al centro il dialogo, l’ascolto e la condivisione di idee e proposte per affrontare con serietà le sfide che attendono Campobello nei prossimi anni.

Rinascita Campobellese continuerà il proprio lavoro attraverso incontri, momenti di ascolto e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di elaborare un programma amministrativo concreto e partecipato che possa rappresentare una reale opportunità di rilancio per la città.