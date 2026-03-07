A Otium una rassegna musicale per il centenario di Eliodoro Sollima. Si comincia il 20 marzo con Di Bella-Arena

Nella ricorrenza del centenario della nascita del musicista e compositore marsalese Eliodoro Sollima (Marsala 20 luglio 1926- Palermo 3 gennaio 2000) l’Associazione Culturale e Biblioteca non statale Otium, inserita in BiblioTP la rete delle biblioteche della provincia di Trapani, promuove una rassegna di eventi musicali sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Comune di Marsala.

Gli appuntamenti in rassegna sono di vario genere: performance e concerti che promuovono giovani musicisti siciliani, concerti didattici per le scuole medie a indirizzo musicale di Marsala, un concerto celebrativo diretto dal maestro Luigi Sollima, figlio di Eliodoro, uno spettacolo poetico e musicale dell’Associazione Mana Chuma di Reggio Calabria e un concerto speciale dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso.

La rassegna comincia venerdì 20 marzo alle 21.30 con il duo Giuseppe Di Bella -chitarra e voce- e Giovanni Arena –contrabbasso- presso la sede dell’Associazione Otium in via XI maggio 106, Marsala.