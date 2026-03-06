Serie tv in arrivo nel trapanese: aperti i casting online per attori tra i 60 e i 90 anni

Una nuova produzione televisiva sceglie la Provincia di Trapani come set. Tra la fine di marzo e la fine di aprile 2026, infatti, la città e il territorio circostante ospiteranno le riprese di una nuova serie tv. Per il momento, tuttavia, i dettagli sul titolo della serie e sulla casa di produzione restano riservati. A curare la selezione degli interpreti sul territorio è Talè Casting, che ha annunciato l’apertura di un casting online rivolto ad attori uomini di età compresa tra i 60 e i 90 anni. La ricerca è indirizzata a candidati residenti nelle province di Palermo e Trapani che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese parlata.

Gli interessati potranno candidarsi inviando una email all’indirizzo casting.generici@gmail.com, indicando alcune informazioni essenziali: nome e cognome, età, recapito telefonico, luogo di residenza e livello di conoscenza dell’inglese parlato. Alla candidatura dovranno inoltre essere allegate due fotografie recenti: una in primo piano e una a figura intera. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per il territorio, offrendo a volti locali la possibilità di partecipare a una produzione televisiva che sarà girata proprio tra Trapani e la sua provincia. Gli organizzatori auspicano la massima diffusione dell’annuncio, così da raggiungere il maggior numero possibile di potenziali candidati nelle aree di Palermo e Trapani.