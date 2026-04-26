Marettimo senza carburante: “Denunciamo un disservizio non più tollerabile”

Nuova presa di posizione del Circolo “La Frontiera” di Fratelli d’Italia – Isole Egadi, che torna a puntare i riflettori su una criticità che, secondo il partito, si trascina ormai da mesi senza alcuna soluzione: il mancato funzionamento del distributore di carburante sull’isola di Marettimo. In una nota, il circolo denuncia con forza “una situazione non più tollerabile”, ricordando come la problematica fosse già stata segnalata formalmente nei mesi scorsi. “Avevamo evidenziato le gravi conseguenze per la comunità locale e per il comparto economico – si legge – ma a distanza di tempo dobbiamo purtroppo constatare l’assenza totale di interventi concreti e risolutivi da parte dell’Amministrazione comunale”.

L’estate è alle porte, fatto ancora più urgente

La questione diventa ancora più urgente con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo cruciale per l’economia dell’arcipelago. Marettimo, infatti, si trova priva di un servizio essenziale come l’approvvigionamento di carburante, con ricadute pesanti su operatori turistici, pescatori e cittadini. A risentirne sono attività fondamentali per l’isola, come le escursioni, il noleggio di natanti, i servizi di diving e il giro dell’isola, pilastri dell’offerta turistica locale. “Un disservizio grave – sottolinea Fratelli d’Italia – che rischia di arrecare un danno economico e d’immagine irreparabile, penalizzando ancora una volta i residenti dell’isola più distante delle Egadi, già alle prese con disagi logistici e strutturali”. Da qui la richiesta, rivolta direttamente al sindaco di Favignana e all’intera amministrazione comunale, di un intervento immediato e risolutivo. “Non sono più accettabili ritardi, silenzi o rinvii su una questione che incide sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla sopravvivenza economica dell’isola”. Il circolo conclude assicurando che Fratelli d’Italia continuerà a vigilare sulla vicenda, facendosi portavoce delle istanze del territorio “affinché Marettimo non venga ancora una volta lasciata indietro”.