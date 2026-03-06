Sebastiano Grasso: “Con Giulia Adamo per realizzare 12 progetti per il sociale”. VIDEO

Sebastiano Grasso, è candidato al Consiglio comunale di Marsala con il Movimento Popolare Arcobaleno e a sostegno della candidata a sindaco Giulia Adamo.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA

Grasso, perchè ha maturato la scelta di candidarsi a sostegno della coalizione di centrodestra?

Non siamo arrivati subito a sostenere un candidato a sindaco senza le garanzie e il dialogo sui progetti che vogliamo attuare. Da dieci mesi ci confrontiamo con la politica e i candidati alla carica da sindaco; come Movimento Popolare vogliamo realizzare 12 progetti per il sociale e abbiamo scelto di sostenere Giulia Adamo che ha sposato le nostre proposte e a prescindere dalla sua storia politica e amministrativa, ci ha detto che i nostri programmi sono facili da mettere in pratica. Abbiamo dialogato anche con la candidata di centrosinistra, le abbiamo detto di creare un Assessorato alle Politiche Sociali forte, abbiamo partecipato al tavolo di discussione ma dopo una settimana Andreana Patti non ci ha dato risposte e per noi è mancanza di rispetto. Nel frattempo con lei convergevano ex consiglieri che avevano appoggiato Massimo Grillo; deduco che la Patti si interessa ai consiglieri comunali con più facili accessi

Su quale argomento punterete, per primo, una volta approdati a Sala delle Lapidi?

Spero che ci siano 2.500 cittadini che sottoscrivano il nostro progetto per portare due tre consiglieri comunali del Movimento Popolare in Aula al di là del candidato a sindaco. I progetti sono fattibili, ad esempio il Centro Diurno per gli anziani che a Marsala non hanno un vero ritrovo per fare teatro, musica, esercizi di yoga; in Città ci sono tante scuole abbandonate o locali dismessi nelle contrade da poter riutilizzare e recuperare. Questo è uno dei primi da poter realizzare.

Da chi sarà composto il Movimento Popolare Arcobaleno?

Ne fanno parte uomini e donne che non fanno parte della politica ma del tessuto sociale della città. Ogni candidato – che è anche attivista del movimento – ha una tematica da portare avanti, rappresentando così al meglio il fabbisogno dei cittadini marsalesi.

Come si sta svolgendo la vostra campagna elettorale?

Abbiamo da sempre dialogato con i cittadini, da quando abbiamo iniziato la prima avventura politica abbiamo sempre interagito con gli elettori. A loro chiedo di cambiare il modo di fare politica in questa città.