Marsala, catena umana per il No al referendum: corteo in centro storico il 7 marzo

Anche Marsala si prepara a partecipare alla giornata di mobilitazione nazionale promossa dai comitati per il no al referendum. Sabato 7 marzo, in contemporanea con molte città italiane, è prevista una manifestazione pubblica che vedrà protagonisti cittadini e attivisti riuniti per esprimere la propria posizione. L’iniziativa marsalese si concretizzerà in una catena umana che attraverserà parte del centro cittadino. Il punto di ritrovo è fissato per le ore 17 in Piazza Matteotti (Porta Mazara), da dove i partecipanti si muoveranno lungo il percorso che porterà fino a Piazza della Vittoria (Porta Nuova), uno dei luoghi simbolo della città. La manifestazione rientra in una più ampia giornata di mobilitazione che coinvolgerà numerosi territori italiani. In piazza scenderanno infatti i comitati per il No in diverse realtà locali, con iniziative coordinate per ribadire la propria contrarietà al referendum.

All’evento di Marsala aderiranno anche altri comitati provenienti da diverse città e territori, tra cui Brescia, Mantova, Palermo, Paceco, Lago di Garda, Termini Imerese e San Giuseppe Jato, oltre ad altre piazze che stanno confermando la loro partecipazione nelle ultime ore. L’obiettivo della mobilitazione è quello di creare un momento di partecipazione collettiva e visibile, capace di coinvolgere cittadini e associazioni in un gesto simbolico di unità. La scelta della catena umana, spiegano gli organizzatori, vuole rappresentare proprio il legame tra territori diversi che condividono la stessa posizione sul referendum. L’appuntamento, dunque, è per sabato pomeriggio nel centro storico di Marsala, dove la manifestazione si inserirà nel calendario nazionale delle iniziative promosse dai comitati per il No.