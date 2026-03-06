I Love Ghost tornano con il singolo “Revolution Evolution”. VIDEO

Nuova uscita per i Love Ghost, la band alternative rock che continua a spingersi oltre i confini del genere con sonorità aggressive e tematiche fortemente sociali. È infatti disponibile il nuovo singolo “Revolution Evolution“, un brano che unisce energia sonora e spirito di protesta. Il pezzo è stato prodotto da Tim Skold, noto produttore e musicista che ha collaborato a lungo con Marilyn Manson e che oggi è anche membro della band. La sua impronta sonora si sente chiaramente nella produzione: riff di chitarra pesanti, elettronica ruvida e un’atmosfera industrial che amplifica il carattere ribelle del brano.

GUARDA IL VIDEO

“Revolution Evolution” parla del desiderio di cambiamento e della ribellione contro un sistema percepito come ingiusto. Il risultato è una traccia carica di tensione e frustrazione che si trasforma in un ruggito liberatorio, pensato per essere cantato a gran voce sotto il palco. L’energia del pezzo richiama le sonorità più dure dell’hard rock contemporaneo, mescolando elementi di alternative e industrial rock. Il singolo rappresenta il terzo estratto dal prossimo album della band, Anarchy and Ashes, un progetto che promette di continuare il percorso artistico del gruppo con un sound ancora più intenso e diretto. Con “Revolution Evolution”,la band conferma la propria identità musicale: un rock moderno, potente e senza compromessi, capace di coniugare energia sonora e messaggi sociali.