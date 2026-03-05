Giulia Adamo incontra Pellegrino, Sturiano e Gerardi: “Nei prossimi giorni il programma elettorale”

E’ ufficiale il sostegno alla candidatura di Giulia Adamo dell’onorevole Stefano Pellegrino e del presidente del Consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, arriva adesso la notizia di un incontro ufficiale a casa dell’ex presidente della Provincia, che ha avuto modo di confrontarsi con i due rappresentanti del centrodestra a proposito del progetto da presentare la città.

“Stamattina – scrive Giulia Adamo – si è tenuto un incontro con alcune forze politiche che hanno deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Marsala. Con l’onorevole Stefano Pellegrino, il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e il consigliere comunale, già assessore, Ivan Gerardi abbiamo parlato di un impegno radicato nel territorio e una visione chiara per il bene comune. Hanno deciso di sposare un progetto, un’idea di città moderna, inclusiva e dinamica, e di affiancarmi in questa avventura avvincente. Questo incontro è solo l’inizio. Nei prossimi giorni presenteremo il programma elettorale, un documento aperto al contributo di tutti”.

Si allarga, di conseguenza, la coalizione a sostegno di Giulia Adamo, che può contare su Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Grande Sicilia, Noi Moderati, Nuovo Psi e movimento Arcobaleno.