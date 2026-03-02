Soprano marsalese debutta al Politeama nella Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Sicilia

Importante traguardo artistico per il soprano marsalese Maria Caterina Vitaggio, che ha debuttato al Politeama Garibaldi nell’ambito della 66ª Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, sotto la direzione del Maestro Frédéric Deloche. Le rappresentazioni si sono svolte venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 e sabato 28 febbraio alle ore 17.30, portando in scena l’opera di Maurice Ravel L’Enfant et les sortilèges. Nel corso della produzione, Maria Caterina Vitaggio ha interpretato i ruoli di Le Feu, La Princesse e Le Rossignol, dando prova di versatilità vocale ed espressiva in una partitura ricca di colori e suggestioni. La produzione ha ottenuto un caloroso riscontro di pubblico, evidenziando la qualità della stagione sinfonica e l’interesse verso il repertorio novecentesco, con un’opera di Maurice Ravel che unisce ricerca timbrica, eleganza orchestrale e contemporaneità del linguaggio. Il debutto al Politeama Garibaldi, tra i teatri di riferimento del panorama musicale italiano, segna un passaggio significativo nel percorso dell’artista, che avvia così una nuova fase della propria carriera partendo proprio dalla Sicilia, terra d’origine e di formazione.