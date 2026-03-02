“Marsala dal periodo greco-romano all’età contemporanea”, incontro a San Pietro

Il Workshop sul tema “La storia è tra di noi: percorsi di condivisione della conoscenza scientifica” si terrà venerdì 6 marzo, alle ore 15.30, nella sala conferenze ‘Enzo Genna’ del Complesso San Pietro. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, affronta il tema della Public history, della divulgazione scientifica e tutela dei siti di interesse storico-culturale della città; promossa dall’Università degli Studi di Palermo, si realizza in partenariato con il Comune di Marsala, il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala e il Liceo ‘Pascasino – Giovanni XXIII’ di Marsala. Si tratta dell’evento inaugurale del Corso di formazione, rivolto all’intero corpo docente del Liceo, che si svolgerà nei mesi di marzo-maggio 2026 e si incentrerà su tematiche trasversali, che spaziano dagli aspetti storico-archeologici alla comunicazione, dagli strumenti digitali alle indagini diagnostiche per i beni culturali.

Il programma del workshop, dopo i saluti dei rappresentanti degli Enti coinvolti, prevede le seguenti relazioni:

– Roberto Sammartano (UniPa), La Public history e l’educazione al patrimonio

– Marta Brunelli (Università di Macerata), Dal reperto al presente: patrimonio archeologico e apprendimento interdisciplinare

– Maria Grazia Griffo (Parco di Lilibeo), La storia del Parco di Lilibeo e la tutela dei luoghi della valorizzazione

– Aurelio Burgio, Giovanni Polizzi (UniPa), Lilibeo: la città antica e la gestione dei dati, i sistemi informativi geografici (GIS) online

– Leonarda Fazio (Dottore di ricerca, UniPa), Comunicazione per i beni culturali

L’evento potrà essere seguito anche da remoto (Microsoft Teams meeting Join:https://teams.microsoft.com/meet/3133438282442?p=rrIdDvSre8aIKEOp8S; Meeting ID: 313 343 828 244 2 – Passcode: Le3i8FG7).