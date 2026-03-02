 “Da che parte stai?”: a Trapani Pietro Grasso ed Emiliano Pagani a Trapani per Comix in the Library

“Da che parte stai?” è il titolo della graphic novel che racconta la vita di Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia, giudice al maxiprocesso a Cosa Nostra e Presidente del Senato della Repubblica. Un percorso segnato da scelte nette, responsabilità istituzionali e passaggi cruciali della storia italiana. La rassegna “Comix in the Library”, promossa da Nerd Attack ETS e dalla Biblioteca Fardelliana, porta questa storia a Trapani in un doppio appuntamento tra pubblico e scuole, creando uno spazio di dialogo diretto con lo stesso Pietro Grasso e con Emiliano Pagani, sceneggiatore del volume.

L’INCONTRO PUBBLICO ALLA FARDELLIANA

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani. Un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire la nascita e il senso di “Da che parte stai?”, graphic novel edita da Tunué, frutto di un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di Alessio Pasquini, che ha collaborato al soggetto, e del disegnatore Loris De Marco, autore delle tavole. Un progetto che intreccia scrittura e illustrazione per trasformare una vicenda personale in una narrazione collettiva. La storia di un uomo delle istituzioni diventa così una storia civile, raccontata attraverso il linguaggio del fumetto.

IL DIALOGO CON LE SCUOLE

La rassegna proseguirà venerdì 6 marzo con due incontri dedicati agli studenti:

– ore 09.00 – I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani

– ore 11.30 – I.C. “E. Pertini” di Trapani

Due momenti pensati per avvicinare le nuove generazioni a temi complessi come la legalità, la responsabilità e la scelta, attraverso un linguaggio accessibile e diretto. Il fumetto, ancora una volta, diventa ponte tra memoria e futuro.

IL FUMETTO COME STRUMENTO CIVILE

Con l’appuntamento dedicato a Pietro Grasso ed Emiliano Pagani, “Comix in the Library” conferma la propria vocazione: portare il fumetto nei luoghi in cui nascono le domande importanti. Non solo intrattenimento, ma strumento di riflessione, partecipazione e crescita collettiva. Il progetto, vincitore del bando europeo The Europe Challenge, continua così a rafforzare il ruolo della Biblioteca Fardelliana come spazio vivo, capace di dialogare con i linguaggi del presente e di mettere al centro le nuove generazioni. Perché la domanda resta. E riguarda tutti. Da che parte stai?