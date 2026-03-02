A Campobello Francesca Alotta reinterpreta Mia Martini

Terzo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia”, domenica 8 marzo, alle ore 18.30, al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con lo spettacolo “Mimì per sempre”, un omaggio alla straordinaria Mia Martini, che sarà portato in scena da Francesca Alotta. Francesca Alotta, nota al grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo 1992, insieme ad Aleandro Baldi, con il brano “Non amarmi”, interpreterà i brani più rappresentativi del repertorio di Mia Martini, così da restituirne la forza interpretativa e la profondità espressiva. Il concerto alternerà momenti musicali e racconti, perché la dimensione narrativa accompagna l’esecuzione dei brani e ne chiarisce il contesto artistico.

In occasione della Giornata Internazionale della donna, lo spettacolo s’inserisce anche nell’ambito dell’iniziativa “La Mimosa” promossa con il coordinamento dell’associazione Yalla e con il coinvolgimento delle seguenti associazioni: Pro Loco Costa di Cusa, Age, Avis, CIF, UCIIM, Inner Wheel, Fidapa, Azione Cattolica e Sportello antiviolenza Co.Tu.Le.Vi. La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. È possibile acquistare i biglietti presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e sul sito www.ticketzeta.it.

Info e contatti:

– info@quintosol.it;

– 338 9837558