Elia Martinico (F.I.):”Lavoriamo per una nostra lista seria e competente a sostegno di Giulia Adamo”

Elia Martinico, consigliera comunale di Marsala, ricopre la carica di segretaria del Partito di Forza Italia.

Lei sarà ricandidata per tentare di ritornare a Sala delle Lapidi?

“Si, assieme al partito si è deciso in questa direzione. Io credo che il lavoro che ho svolto in questa consiliatura che va a terminare debbo cercare di portarlo al termine”.

A proposito di lavoro svolto in aula lei spesso ha lamentato le mancate risposte sui temi che ha sollevato relativamente ai problemi delle contrade della zona sud della città.

“Intanto ci tengo a precisare che il ruolo di consigliere comunale riguarda tutto il territorio di Marsala e io intendo occuparmi di tutte le zone. Certo nella parte sud dove lavoro e vivo conoscono magari più specificatamente le esigenze, ma spesso troppo spesso quando i cittadini mi hanno segnalato problematiche e io le ho rappresentato all’amministrazione ma non ho ricevuto che risposte parziali oppure l’amministrazione ha taciuto”.

Dopo una serie di riunioni e anche di discussioni nel centrodestra siete arrivati alla scelta di Giulia Adamo sindaco. Come si è arrivati a questa soluzione?

“Sono convinta che siamo riusciti a fare sintesi nel migliore dei modi. Giulia Adamo ha la capacità unita all’esperienza per amministrare bene la città noi di Forza Italia ci saremo. Stiamo approntando una lista e adesso, scelto definitamente il candidato alla carica di sindaco, ci impegneremo ancora di più in questa direzione. Anche le altre liste stanno lavorando per fornire ai marsalesi di potere scegliete i loro rappresentanti a Sala delle Lapidi tra quanti si intendono impegnare per la città“